На Луганщине за сутки выявили 245 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 245 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще четверо больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровели 155 человек.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 73 906 жителей области. Из них выздоровели — 60 263 человек, умерли — 2 327 пациентов.

В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1 334 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 60,1 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за воскресенье, 13 февраля, в Украине выявили 16 993 случая заражения коронавирусом, что на 7 525 случаев меньше, чем днем ранее.