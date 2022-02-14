Беларусь заверила Украину, что военных угроз для нее нет

Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня, 14 февраля, провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным. Последний заверил, что для Украины нет рисков и угроз с белорусской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.



Беседа состоялась для «восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе», подчеркивается в сообщении.



Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи госграницы, а также исключения возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций.



Глава украинского оборонного ведомства проинформировал белорусского коллегу о ходе командно-штабных учений «Метель — 2022», подчеркнув их оборонительный характер.

С целью укрепления взаимного доверия сторонами достигнута договоренность о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на учения «Метель — 2022 и о визите атташе по вопросам обороны Украины в Беларусь на белорусско-российские учения «Союзная решительность — 2022», говорится в сообщении.



Кроме того, министры договорились о продолжении контактов для развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства.



«Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству», — заявил Резников, поблагодарив коллегу за разговор.

Ранее Резников заявил, что самым реалистичным сценарием провокации РФ может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины. По его словам, в настоящее время Россия может попытаться предпринять любую попытку, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.