Вопрос членства Украины в НАТО сейчас не актуален, заявил канцлер Германии

Вопрос членства Украины в НАТО на данный момент не актуален, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.



«Относительно членства в Альянсе, на данный момент неактуально. Потому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня», — сказал Шольц на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.



В свою очередь Зеленский отметил, что Украина не отказывается от цели вступить в Альянс.



«От нас нет сигнала, что членство в НАТО не является нашей целью. Это не первый сигнал, что этот вопрос неактуален, который идет не с нашей стороны, а от лидеров других государств. Поэтому это вопрос не к нам», — сказал он.