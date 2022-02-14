Боевики ранили военного на Донбассе и применили беспилотники

С начала суток со стороны на Донбассе было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вблизи Трехизбенки боевики стреляли мз ручных противотанковых гранатометов, а возле Марьинки сбросили с беспилотника осколочную гранату ВОГ-17. ВСУ открывали ответный огонь и сбили беспилотник.



В результате обстрелов ранение получил один военнослужащий. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — средней тяжести.



В Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника «Орлан-10» с пересечением линии столкновения.