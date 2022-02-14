Предпосылок для вторжения РФ в Украину в ближайшие дни нет — Данилов

Украинские силовые структуры не видят вероятности того, что в ближайшие дни, 16-17 февраля, может начаться широкомасштабное вторжение со стороны России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает «Интерфакс-Украина».



«Ситуация находится абсолютно под контролем, более того — мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить или 16-го, или 17-го числа. Мы этого не видим», — сообщил Данилов журналистам по итогам встречи с представителями Верховной Рады в понедельник.



Он также призвал не «раздувать ситуацию», поскольку дестабилизация внутренней ситуации в стране играет на руку противнику.



«По всем данным разведки, которые у нас есть на сегодняшний день -как нашей разведки, так и разведки наших партнеров — дестабилизация внутренней ситуации на территории нашей страны — это для них ситуация номер один. Без внутренней дестабилизации сделать какие-либо неприятности нашей стране на сегодняшний день они не могут», — рассказал Данилов.



При этом он не исключил возможности провокаций после того, как Государственная Дума РФ рассмотрит на заседании во вторник вопрос о признании группировок «ЛНР» и «ДНР».

«Я говорю о полномасштабном наступлении, ещё раз подчеркиваю, мы его на сегодняшний день не видим. Могут ли быть какие-то непорядки со стороны Российской Федерации? Да, могут. Мы к этому готовы, мы понимаем», — подчеркнул секретарь СНБО.