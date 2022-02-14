США закрывают посольство в Киеве и переводят дипломатов во Львов

В связи с резким наращиванием российских сил на границе с Украиной Соединенные Штаты закрывают посольство США в Киеве и временно переводят небольшое количество оставшегося в стране дипломатического персонала во Львов. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.



Эти меры, уточнил он, приняты по одной причине — безопасность сотрудников дипмиссии США. Блинкен также в очередной раз призвал оставшихся в Украине граждан США немедленно покинуть страну.



«Эти благоразумные меры предосторожности ни в коем случае не подрывают нашу поддержку или приверженность Украине. Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима», — сказал он. «Мы также продолжаем искренние усилия по достижению дипломатического решения, и мы продолжаем взаимодействовать с российским правительством после разговора президента Байдена с президентом Путиным и моей беседы с министром иностранных дел Лавровым».



«Путь к дипломатии остается доступным, если Россия предпочтет добросовестное взаимодействие. Мы с нетерпением ждем возвращения наших сотрудников в посольство, как только позволят условия», — добавил Блинкен.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что США предупредили союзников по НАТО о готовящемся нападении России на Украину, которое по их информации, может произойти 16 февраля. ​



12 февраля Государственный департамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, выехать из посольства США в Киеве. Учреждение также приостанавливает предоставление консульских услуг.