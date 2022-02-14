Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Обращение Зеленского, особый статус, отъезд олигархов. Главное

14 февраля 2022, 22:34

Обращение Зеленского, особый статус, отъезд олигархов. Главное

Мы продолжаем сообщать об актуальных новостях Донбасса.
Эскалация ситуации вокруг границ Украины

● Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с угрозой со стороны России, которая по данным разведки США может перерасти в полномасштабную атаку 16 февраля. Он отметил, что Украина осознает вызовы и риски, просчитывает разные сценарии и готовит ответы на всевозможные агрессивные действия. Президент подчеркнул, что Украине «есть что противопоставить — мужчин и женщин, которые имеют уникальный боевой опыт и современное оружие». Зеленский также объявил 16 февраля 2022 года Днем единения украинцев .


● Официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы формулированию ответа на озабоченности России по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

● Украинские силовые структуры не видят вероятности того, что в ближайшие дни, 16-17 февраля, может начаться широкомасштабное вторжение со стороны России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он также призвал не «раздувать ситуацию», поскольку дестабилизация внутренней ситуации в стране играет на руку противнику.

● Данилов сообщил, что Украина не планирует закрывать своё воздушное пространство для гражданской авиации, поскольку для этого нет никаких оснований.

● Национальная полиция Украины переведена на усиленный вариант несения службы с 14 по 19 февраля.

● В связи с резким наращиванием российских сил на границе с Украиной Соединенные Штаты закрывают посольство США в Киеве и временно переводят небольшое количество оставшегося в стране дипломатического персонала во Львов.

● Украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами, пишет «Украинская правда». Только 13 февраля из Киева вылетело примерно 20 частных самолетов и чартеров, среди них борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.

Что еще стоит знать

● Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал ему, что в ближайшее время Киев предоставит для обсуждения в Трехсторонней контактной группе ряд законопроектов, в частности об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

● Журналисты популярного французского телеканала TF1 незаконно посетили неподконтрольную Киеву территорию Донецкой области и записали манипулятивный сюжет с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным. Данный факт проверит СБУ.

● Место для строительства аэропорта Мариуполя выбрано. Его построят в Мариупольском районе, где и сейчас имеется взлетная полоса для самолетов сельхозавиации.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:09
Думаю решение будет правильным: Пушилин все же высказался об обращении к Путину о признании ОРДЛО
22:34
Обращение Зеленского, особый статус, отъезд олигархов. Главное
22:11
«ДНР» заявила о вакцинации почти полумиллиона человек в ОРДО
19:52
Французские журналисты незаконно приехали в Донецк к Пушилину, заявили в СНБО
21:24
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
12:35
СМИ: Американские и британские члены миссии ОБСЕ выехали из Донецка
21:46
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» 14 февраля: как проехать
21:25
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
20:56
«ДНР» уволила директора мобильного оператора «Феникс»
16:59
В Донецке заявили о мощном взрыве. ВСУ и «ДНР» это опровергли
11:55
ООН и Красный Крест направили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь
11:30
«ДНР» заявила о 2041 новом случае COVID-19, двое умерли
10:37
«ЛНР»: Почти 500 человек заболели COVID-19 за сутки
21:31
Нормандская встреча, Байден просит покинуть Украину. Главное
17:41
«ДНР»: Информация о минировании 15 зданий в Донецке не подтвердилась
все новости
23:09
Думаю решение будет правильным: Пушилин все же высказался об обращении к Путину о признании ОРДЛО
22:34
Обращение Зеленского, особый статус, отъезд олигархов. Главное
22:11
«ДНР» заявила о вакцинации почти полумиллиона человек в ОРДО
21:26
США закрывают посольство в Киеве и переводят дипломатов во Львов
20:55
ВСУ имеют опыт и современное оружие: Зеленский обратился к украинцам перед возможным вторжением ►
20:29
Зеленский объявил 16 февраля Днем единения
19:52
Французские журналисты незаконно приехали в Донецк к Пушилину, заявили в СНБО
19:00
Предпосылок для вторжения РФ в Украину в ближайшие дни нет — Данилов
18:53
СНБО не видит оснований для закрытия неба над Украиной
17:56
Зеленский заверил Шольца, что Украина предоставит законопроект об «особом статусе» ОРДЛО
17:51
МАУ отзывает часть самолетов за границу, а SkyUp возобновил продажу билетов
17:32
Полиция Украины переведена на усиленный вариант несения службы
17:21
Боевики ранили военного на Донбассе и применили беспилотники
17:17
Госдума завтра рассмотрит вопрос обращения к Путину о признании «ДНР» и «ЛНР»
16:58
Вопрос членства Украины в НАТО сейчас не актуален, заявил канцлер Германии
все новости
ВИДЕО
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
12 февраля, 21:25
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
10 февраля, 19:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция