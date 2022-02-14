Обращение Зеленского, особый статус, отъезд олигархов. Главное

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Эскалация ситуации вокруг границ Украины

● Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с угрозой со стороны России, которая по данным разведки США может перерасти в полномасштабную атаку 16 февраля. Он отметил, что Украина осознает вызовы и риски, просчитывает разные сценарии и готовит ответы на всевозможные агрессивные действия. Президент подчеркнул, что Украине «есть что противопоставить — мужчин и женщин, которые имеют уникальный боевой опыт и современное оружие». Зеленский также объявил 16 февраля 2022 года Днем единения украинцев .



● Официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы формулированию ответа на озабоченности России по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



● Украинские силовые структуры не видят вероятности того, что в ближайшие дни, 16-17 февраля, может начаться широкомасштабное вторжение со стороны России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он также призвал не «раздувать ситуацию», поскольку дестабилизация внутренней ситуации в стране играет на руку противнику.



● Данилов сообщил, что Украина не планирует закрывать своё воздушное пространство для гражданской авиации, поскольку для этого нет никаких оснований.



● Национальная полиция Украины переведена на усиленный вариант несения службы с 14 по 19 февраля.



● В связи с резким наращиванием российских сил на границе с Украиной Соединенные Штаты закрывают посольство США в Киеве и временно переводят небольшое количество оставшегося в стране дипломатического персонала во Львов.



● Украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами, пишет «Украинская правда». Только 13 февраля из Киева вылетело примерно 20 частных самолетов и чартеров, среди них борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.



Что еще стоит знать



● Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал ему, что в ближайшее время Киев предоставит для обсуждения в Трехсторонней контактной группе ряд законопроектов, в частности об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



● Журналисты популярного французского телеканала TF1 незаконно посетили неподконтрольную Киеву территорию Донецкой области и записали манипулятивный сюжет с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным. Данный факт проверит СБУ.



● Место для строительства аэропорта Мариуполя выбрано. Его построят в Мариупольском районе, где и сейчас имеется взлетная полоса для самолетов сельхозавиации.



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