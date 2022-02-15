Сутки на Донбассе: Пять нарушений «тишины», ранены двое украинских военных

За минувшие сутки, 14 февраля, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.



Неподалеку Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.



Он вел обстрелы в направлении Новотроицкого, применяя станковые противотанковые гранатометы.



На околицах Песок враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Поблизости Марьинки боевики задействовали беспилотник, с которого сбросили выстрел ВОГ-17.



Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие, и уничтожили один беспилотник противника.



Кроме того, на Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летального аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.



Вследствие действий врага двое военнослужащих были ранены. Сейчас они находятся в лечебных учреждениях. Состояние здоровья одного из них медики оценивают как средней тяжести, второго — удовлетворительное.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Зайцево (северное) — Зайцево (южное), Водяное -Коминтерново, Марьинка — Александровка, Марьинка — Донецк (поселок шахты «Трудовская»).



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 15 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.