«ЛНР»: за сутки еще 524 случая COVID-19

За минувшие сутки, 14 февраля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 524 новых случая заражения коронавирусом.



Выздоровел 251 пациент. От осложнений за последние три дня умер 21 человек.



Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 26 286 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 19 793 человека, а 3 232 человека умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.