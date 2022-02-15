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«ЛНР»: за сутки еще 524 случая COVID-19

15 февраля 2022, 08:27

«ЛНР»: за сутки еще 524 случая COVID-19

За минувшие сутки, 14 февраля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 524 новых случая заражения коронавирусом.

Выздоровел 251 пациент. От осложнений за последние три дня умер 21 человек.

Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».

В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 26 286 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 19 793 человека, а 3 232 человека умерли от осложнений.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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