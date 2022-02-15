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Экс-главу «ДНР» решили назначить зампредседателя правительства Калмыкии

15 февраля 2022, 09:28

Экс-главу «ДНР» решили назначить зампредседателя правительства Калмыкии

Глава Калмыкии Бату Хасиков принял решение назначить заместителем председателя правительства республики бывшего главу группировки «ДНР» Дмитрия Трапезникова. Об этом глава республики, которая находится в составе РФ, сообщил в Instagram.

Сегодня депутаты Элистинского городского собрания на внеочередном заседании должны рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова. В горсобрание поступило заявление Трапезникова о досрочном сложении полномочий по собственной инициативе.

«Дмитрий Викторович Трапезников начал свою работу в Калмыкии как антикризисный менеджер, который быстро сумел показать свою эффективность и стал решать накопившиеся проблемы нашей столицы. Принял решение назначить Дмитрия Трапезникова заместителем председателя правительства Калмыкии. Считаю его хорошим стратегом, умеющим выстраивать деловые отношения», — заявил Хасиков.

По его утверждению, за время работы Трапезникова сити-менеджером в Элисте произошли «качественные преобразования». Это касается новых социальных объектов, дорог, инженерной инфраструктуры, общественного транспорта, благоустройства. Столица региона, теперь развивается планово и системно, считает Хасиков.

«Это [назначение] поможет ему в новой должности, в рамках которой он будет заниматься важными для Калмыкии вопросами: курировать реализацию природного и экологического потенциала нашей республики, а также привлекать ресурсы для исполнения наших планов по развитию сельского хозяйства. Безусловно, Дмитрий Викторович продолжит участвовать и в реализации ключевых городских проектов», -уточнил глава региона, пожелав Трапезникову терпения, мудрости и реализации задуманного на благо Калмыкии и РФ в целом.

 
 
 
 
 
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Публикация от Бату Хасиков (@batukhasikov)

В марте 2020 года бывший глава группировки «ДНР» Дмитрий Трапезников стал полноправным главой администрации города Элисты. Такое решение приняло Элистинское городское собрание большинством голосов.

Трапезников исполнял обязанности главы администрации Элисты с 26 сентября 2019 года. Тогда назначение Трапезникова привело к митингам в столице Калмыкии. Их участники заявляли, что новый глава администрации не имеет отношения к республике и поэтому не должен занимать этот пост.

С началом вооруженного конфликта на Донбассе Трапезников присоединился к «ДНР». В составе группировки занимал должности зампредседателя «совета министров», а после убийства главы Александра Захарченко 31 августа 2018 года семь дней исполнял обязанности последнего. Трапезникова сменил Денис Пушилин.

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Места
Калмыкия Элиста

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