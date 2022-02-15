На Донетчине за сутки 1458 заболевших коронавирусом, 31 умерший

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1 458 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений вследствие заболевания умер еще 31 пациент, а выздоровели 2 072.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 203 090 человек. Из них 173 919 пациентов выздоровели, 5 463 — умерли.

По данным Минздрава, за понедельник, 14 февраля, в Украине выявили 29 724 случая заражения коронавирусом, что на 12 731 случай больше, чем днем ранее.