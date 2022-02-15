США предложили Украине кредитные гарантии на миллиард долларов

Правительство США предложило Украине гарантии суверенных кредитов в сумме до 1 миллиарда долларов, чтобы поддержать программы экономических реформ и продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.



«Это предложение — в сочетании с крепким партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми учреждениями, G7 и другими двусторонними донорами — укрепит способность Украины обеспечить экономическую стабильность, рост и процветание для своего народа в условиях дестабилизирующего поведения России», — подчеркивается в заявлении.

В Госдепартаменте напомнили, что с 2014 по 2016 годы Штаты уже предоставили Украине три отдельных гарантии суверенных кредитов на миллиард долларов.



«Эти кредитные гарантии сыграли важную роль в помощи Украине успешно стабилизировать ее экономику на фоне предыдущей российской агрессии и воплотить смелую повестку дня экономических реформ, подкрепленную амбициозным сотрудничеством с МВФ», — уточнили в Вашингтоне.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы он выразил благодарность за принятое решение о выделении Украине макрофинансовой помощи.