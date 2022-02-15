Резников рассказал о российских военных в ОРДЛО

Беспилотники «Байрактар», которые находятся на постоянном дежурстве, отслеживают размещение вооружений и живой силы в ОРДЛО. Об этом в эфире «Свободы слова» на ICTV заявил министр обороны Алексей Резников.



«Наша разведка отслеживает все 24/7, а главное — сравнивает все с данными наших партнеров, которые получают информацию своими путями, включая спутниковое наблюдение. К тому же, напомню, что у нас в воздухе на постоянном дежурстве находятся украинские "Байрактары", от глаза которых скрыть невозможно практически ничего. Мы знаем точно все места расположения вооружения. Даже того, что завозится сегодня для нужд 1-го и 2-го армейских корпусов (группировки "ДНР" и "ЛНР" — Ред.), являющихся составной частью российских вооруженных сил. И я напомню, что, по нашим данным, 2 000 кадровых российских офицеров находятся на территории ОРДЛО, управляя наемниками и прочими подонками», — сказал Резников.



Глава Минобороны также заверил, что украинские военнослужащие, которые дислоцированы в зоне ООС, полностью готовы дать отпор на основании статьи 51 Устава ООН. В ней говорится о праве на самозащиту.

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе продолжают хранить вооружение за пределами специальных мест, сообщается в отчете СММ ОБСЕ. В общей сложности это 76 танков и другая боевая техника.