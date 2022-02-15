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В Киеве работают все посольства стран ЕС. Британия переводит часть дипмиссии во Львов

15 февраля 2022, 10:50

В Киеве работают все посольства стран ЕС. Британия переводит часть дипмиссии во Львов

Все посольства стран-членов Евросоюза, которые размещаются в Киеве, продолжают работать в столице Украины. Об этом сообщил руководитель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Он проинформировал об этом по итогам встречи послов стран-членов ЕС с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Полная поддержка для Украины в этой ситуации военного, экономического и психологического давления со стороны России. Все посольства стран-членов ЕС продолжают работать в Киеве», — отметил Маасикас.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти приняли решение о переводе части своих дипломатов из посольства Киева во Львов. Тем не менее Британия сохраняет «присутствие» в украинской столице.

«Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать это, мы постоянно изучаем ситуацию в Украине», — сообщила Трасс в интервью телеканалу Sky News.

При этом она обратилась с призывом к британским гражданам, чтобы те немедленно покинули Украину.

«Граждане Великобритании должны уехать сейчас, пока еще доступны коммерческие маршруты», — подытожила Трасс.

В связи с резким наращиванием российских сил на границе с Украиной США закрывают посольство США в Киеве и временно переводят небольшое количество оставшегося в стране дипломатического персонала во Львов. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Министерство иностранных дел Греции сокращает штат посольства в Киеве до минимума, но усиливает персонал генконсульства в Мариуполе. Кроме того, ведомство обратилось с призывом к своим гражданам, чтобы те немедленно покинули Украину. Об этом идет речь в заявлении МИД Греции.

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