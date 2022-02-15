«ДНР»: Еще более 2500 заболевших ковидом, 9 человек умерли

За минувшие сутки, 14 февраля, в отдельных районах Донецкой области выявили 2544 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период от осложнений умерли 9 человек, выписаны после выздоровления 352 пациента.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 143 474 заболевших COVID-19. Из них 111 887 человек выздоровели, летальных случаев — 9 606. Продолжает болеть 21 981 пациент.

Кроме того, за сутки выявлено 155 случая пневмоний, из них госпитализировано 92 человека. Всего на лечении находится 1 207 пациентов с пневмониями, в том числе 512 на кислородной поддержке (+24 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.