Рада призвала Россию отвести свои войска от границ Украины, из ОРДЛО и Крыма

Верховная Рада приняла постановление об обращении к международных организациям в связи с эскалацией со стороны России и ситуацией по безопасности вокруг Украины.



Соответствующий проект постановления № 7045 в целом поддержали 326 народных депутатов на заседании во вторник.



Украинский парламент обращается к ООН, Европейскому парламенту, парламентским Ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, Организации черноморского экономического сотрудничества, правительствам и парламентам иностранных государств.



Рада призывает РФ отвести военные силы и вооружение от границы с Украиной и вывести их из временно-оккупированных территорий, прекратить военные учения в морских акваториях Украины и снять преграды для международной морской торговли.



В документе осуждаются действия России, направленные на «безосновательное расширение военной агрессии против Украины».



Рада просит международные организации, а также правительства и парламенты иностранных государств усилить санкционное давление на РФ «как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности».



Украинский парламент предлагает продолжать поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ и необходимости мирного разрешения спровоцированного РФ вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права с использованием существующих переговорных форматов.



Кроме того, Рпда советует международным организациям и своим коллегам из иностранных парламентов усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в том числе оборонной помощи.



Авторами проекта постановления выступили председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко и вице-спикер Елена Кондратюк.