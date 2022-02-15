Стрельба в Гранитном: Кулеба отреагировал на заявление МИД Греции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в инциденте с гибелью двух этнических греков и ранения еще двоих в селе Гранитное Донецкой области нет национальной основы.



«Произошел трагический инцидент. Но мы не видим в нем направленности против граждан Украины греческого происхождения. Сейчас правоохранительные органы этим вопросом занимаются, но здесь не было преступления на национальной почве», — сказал Кулеба на сегодняшнем брифинге в Киеве.

Министерство иностранных дел Греции заявило о необходимости защиты греческой общины в Украине. Причиной стала трагедия в селе Гранитном Донецкой области: там в результате стрельбы погибли два этнических грека и были ранены еще двое. В МИД страны отметили, что двойное убийство совершили украинские военные.



Стрельба в кафе в Гранитном произошла в ночь на 13 февраля. По предварительным данным Нацполиции, между несколькими людьми в кафе возник конфликт, после чего они начали стрелять.



В прокуратуре сообщили, что стрельбу с погибшими и ранеными в кафе устроили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. В результате стрельбы военнослужащий Нацгвардии и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести, отметили в прокуратуре.