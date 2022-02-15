На Луганщине за сутки выявили почти 800 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 772 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще шесть больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровели 374 человека, умерли от осложнений заболевания 6 человек — 50-летняя женщина из Беловодского района, 52-летний мужчина из Попаснянского района, 69-летний мужчина из Старобельского района, 80-летняя и 80-, 81-летние мужчины из Троицкого.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 74 678 жителей области. Из них выздоровели — 60 637 человек, умерли — 2 333 пациента.



В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1 337 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 59,8 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за понедельник, 14 февраля, в Украине выявили 29 724 случая заражения коронавирусом, что на 12 731 случай больше, чем днем ранее.