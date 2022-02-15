ОБСЕ третий раз в истории применила механизм раннего предупреждения конфликтов

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид применила механизм раннего предупреждения конфликтов по ситуации в Украине. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт применила инструментарий по раннему предотвращению конфликтов. Это только третий в истории случай практического применения этого инструментария ОБСЕ. Предыдущие два касались событий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта в 2012 году, а также незаконного задержания Россией украинских моряков в 2018 году», — отметил он.



По словам главы МИД, на практике это означает, что генсек ОБСЕ адресовала всем главам делегаций государств-участниц специальное письмо, в котором обращается внимание на рост напряжения и риск эскалации ситуации.



«Это шаг для дипломатического предотвращения дальнейшей эскалации. Эта инициатива генерального секретаря, за которую мы ей благодарны. Не упоминая страны, относительно которых активирован этот механизм, она призвала к немедленному, а также полному и эффективному использованию механизма повышения доверия и укрепления безопасности для деэскалации ситуации, а также к воздержанию от действий, которые могут ухудшить ситуацию», — подчеркнул Кулеба.

В случае признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Россия выйдет из Минских сообщений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров», — сказал он.