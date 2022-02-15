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Польша выступает за продление работы спецмиссии ОБСЕ в Украине

15 февраля 2022, 13:17

Польша выступает за продление работы спецмиссии ОБСЕ в Украине

Председательствующая в 2022 году в ОБСЕ Польша готова поддержать работу Трехсторонней контактной группы и выступает за продление деятельности Специальной мониторинговой миссии в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Польша в роли председателя ОБСЕ сформулировала повестку дня на тему безопасности в Европе. Благодаря диалогу и дипломатии мы можем многого достичь. Я убежден, что усиление роли ОБСЕ должно способствовать активному сотрудничеству на принципах, предусмотренных международными документами», — отметил Рау.

В контексте ситуации вокруг Украины он назвал ключевыми переговоры под эгидой ТКГ.

«Как председательствующая страна мы готовы во всем поддерживать этот формат, усилия в рамках которого направлены на перелом текущей патовой ситуации», — подчеркнул глава МИД Польши.

«Важную роль играет Специальная мониторинговая миссия, которая является единственной формой международного присутствия в зоне конфликта», — отметил он.

При этом Рау заявил, что Польша рассчитывает на продолжение ее работы.

По его словам, работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продолжается, несмотря на вывод некоторых государств своих наблюдателей.

«Такая ситуация не ведет к ограничению выполнения этой миссией своего мандата. Она по-прежнему выполняет свои обязательства», — резюмировал Рау.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид применила механизм раннего предупреждения конфликтов по ситуации в Украине. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, на практике это означает, что генсек ОБСЕ адресовала всем главам делегаций государств-участниц специальное письмо, в котором обращается внимание на рост напряжения и риск эскалации ситуации.

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