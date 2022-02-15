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FT рассказала о планах РФ назначить экс-спикера «Новороссии» главой правительства Украины

15 февраля 2022, 13:30

FT рассказала о планах РФ назначить экс-спикера «Новороссии» главой правительства Украины

Разведка США считает, что бывший депутат Верховной рады и бывший председатель так называемого парламента «Новороссии» Олег Царев может возглавить «марионеточное правительство» в Украине в случае вторжения России. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на представителя западной разведки.

По его словам, разведка США передали эту информацию странам-союзникам — Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии.

Информация о том, что Россия рассматривает Царева в качестве «марионеточного» лидера «поразили» представителей российских и украинских политических кругов, пишет издание. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не прокомментировал эту информацию.

Сам Царев назвал «забавной» информацию о том, что он может стать пророссийским лидером в Украине. «Это довольно забавная ситуация. Посмотрите на меня. Меня даже не приглашают выступать на [российском] государственном телевидении, потому что я недостаточно важен. Я директор санатория в Ялте», — сказал он.

Издание отмечает, что в 2015 году Царев ушел из политики и теперь управляет тремя оздоровительными клиниками в аннексированном Крыму.

По словам аналитиков, опрошенных Financial Times, фигура Царева «имеет еще меньше смысла» для Кремля, чем предыдущие кандидаты, названные разведкой США и Великобритании. «Царев — дискредитированный клоун. Он и [бывший депутат Рады Евгений] Мураев — ядовитые антиукраинские политики. Их единственная поддержка в Украине находится под прицелом», — подчеркнул американский политический консультант Брайан Меффорд.

Служба безопасности Украины разыскивает Царева с лета 2014 года. Его подозревают в действиях, направленные на насильственное изменение или конституционного строя или на захват государственной власти, а также в посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В конце января МИД Великобритании заявил, что получил данные о планах России установить «марионеточный режим» в Украине. Британская разведка утверждала, что власти России рассматривают в качестве потенциального руководителя Украины бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева. Сам Мураев назвал эту информацию «глупостью», отметив, что с 2018 года ему запрещен въезд в Россию из-за санкций.

Власти России отвергают планы вторжения в Украину и установки подконтрольного Москве правительства.

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