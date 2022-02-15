Если Москва официально признает самопровозглашенные «ДНР» и«ЛНР», то у российской стороны возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине.



Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.



«В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине», — уверен он.

Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств».



Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией «Л-ДНР» будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений.