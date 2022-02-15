На Луганщине задержали женщину по подозрению в передаче данных о сотрудниках СБУ

Жительница Луганской области передавала боевикам "ЛНР" информацию о сотрудниках СБУ. Фото: пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене жительнице Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



Как выяснило следствие, с сентября 2021 года по январь 2022 года 48-летняя женщина получала от сотрудника «МГБ» группировки «ЛНР» задачи по сбору и передаче информации об личном составе сотрудников главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Для поддержки связи с участником незаконного вооруженного формирования женщина использовала мессенджер Telegram.



Утверждается, что подозреваемая предоставляла данные об именах, контактных номерах мобильных телефонов, составе семьи служащих, а также информацию о численности органа, характеризующие данные сотрудников, кадровые назначения, места дислокации зданий СБУ, списки задержанных лиц и так далее.



В настоящее время Северодонецкий городской суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей, отмечается в сообщении.