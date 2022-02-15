Бывшему «мэру» Иловайска от «ДНР» заочно объявлено о подозрении

Бывшему «мэру» Иловайска от группировки «ДНР» заочно объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Как выяснило следствие, с июля 2015 года злоумышленник активно сотрудничал с оккупационными властями РФ, занимая должность заместителя начальника — начальника криминальной полиции Харцызского ГО МВД группировки «ДНР».



В течение 2018-2019 годов он выполнял функции председателя «администрации» города Иловайска. В обязанности псевдомэра входило издание приказов и распоряжений по обеспечению реализации узурпированных так называемыми госадминистрациями функций местных властей — в частности, в сфере обороны, перерегистрации предприятий, взыскания «налогов» и ак далее.



Кроме того, подозреваемый «организовывал мобилизационную работу по пополнению рядов незаконных вооруженных формирований местными жителями» и принимал участие в мероприятиях, «направленных на формирование положительного имиджа оккупантов», отметили в прокуратуре.