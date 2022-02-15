За проявление антисемитизма ввели уголовную ответственность

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за проявления антисемитизма. Закон вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.



Противодействие антисемитизму в Украине регулируются законом «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине». Принятый во вторник парламентом законопроект приводит положения Уголовного кодекса в соответствии с этим законом.



Согласно документу, наказание за проявления антисемитизма предусматривают штраф от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 — 8500 гривен) или ограничения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Совершение насилия, обмана, угроз или антисемитизм со стороны должностных лиц наказываются штрафом от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов (8500 — 17000 гривен) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.



В случае совершения преступления организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.