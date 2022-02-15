«ЛНР» заявила о «предотвращении теракта» в Луганске

«МГБ» при группировке «ЛНР» заявило о предотвращении теракта в Луганске. Об этом сообщили в «ведомстве».



«15 февраля в 6:30 в дежурную часть поступило сообщение от жителя города Луганска об обнаружении в сквере Дружбы Народов в мусорной урне предмета, имеющего внешнее сходство с самодельным взрывным устройством», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в ходе проведения обследования там было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, состоящее из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 граммов и поражающих элементов. В качестве поражающих элементов были использованы куски металлической арматуры длиной от 5 до 20 сантиметров, заявили в «ведомстве».



Там высказали предположение, что «подрыв самодельного взрывного устройства должен был быть произведен при проведении митинга, посвященного Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который был запланирован на 10:00 15 февраля».



В заключение в «МГБ» заявили, что «способ закладки и состав самодельного взрывного устройства свидетельствуют о возможной причастности диверсионно-разведывательных групп главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских спецслужб». Там полагают, что взрывом хотели «дестабилизировать общественно-политическую обстановку», что могло повлечь за собой жертвы.