Пушилин и Пасечник готовы к любому решению Путина относительно признания «Л-ДНР»

Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник готовы к любому решению президента России Владимира Путина по вопросу о признании этих формирований в качестве «независимых республик».



Об этом говорится в заявлениях, которые были опубликованы почти синхронно.



И Пушилин и Пасечник поблагодарили Госдуму РФ за направление Путину обращения о признании «ДНР» и «ЛНР».



По словам Пушилина, данная инициатива, поддержанная большинством депутатов, «является своевременной в сложившейся ситуации, когда Украина значительно нарастила присутствие своих вооруженных сил и техники на линии соприкосновения». По мнению главы «ДНР», это «окончательно свидетельствует о том, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и урегулировать конфликт мирным политическим путем».



О якобы нежелания украинской стороной выполнять «Минск» заявил и Пасечник.



«Мы с пониманием и уважением отнесемся к любому решению высшего руководства Российской Федерации», — заявил и Пушилин, и Пасечник.

В МИД Украины заявили, что признание Россией «Л-ДНР» будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений. Также там указывают, что данное решение будет иметь «разрушительные последствия» для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности.