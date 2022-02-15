Теробороне могут разрешить воевать в районах боевых действий

Верховная Рада планирует разрешить силам территориальной обороны выполнять задачи в районах боевых действий. Законопроект об этом парламентарии приняли сегодня в первом чтении.

Документ вносит изменения в действующий закон «Об основах национального сопротивления», где определено, что подразделения теробороны выполняют задачи в закрепленных районах вне зоны боевых действий.

«Законопроектом предусмотрено предоставление возможности осуществлять выполнение задач территориальной обороны на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий», — отметили в информационном аппарате Верховной Рады.



Если Рада примет этот законопроект, то ограничения по применению сил территориальной обороны в бою при необходимости будут сняты.



Фактически это снимет запрет бойцам теробороны воевать, а соответствующие решения будет принимать главнокомандующий.

Президент Владимир Зеленский поручил главам нескольких облгосадминистраций доукомплектовать силы территориальной обороны в двухнедельный срок. В противном случае они могут потерять должность.



В ближайшее время к службе в резерве Сил территориальной обороны ожидается привлечь до двух миллионов мотивированных граждан, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.