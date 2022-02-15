На Авдеевском коксохимзаводе при выполнении работ погибли два человека

На Авдеевском коксохимическом заводе погибли два человека, выполняя работы по демонтажу железобетонной конструкции. По факту начато уголовное производство, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



По данным расследования, инцидент случился 14 февраля около 15:00.



«Во ВПЦ №2 во время демонтажа железобетонной конструкции произошел обвал плиты. Вместе с ней с высоты 37 м сорвались 39 и 42-летние работники подрядной организации ООО "Метпромгрупп". Слесарь-ремонтник и монтажник погибли на месте», — говорится в сообщении.



В настоящее время тела погибших спасатели извлекли из-под обломков.



Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло за собой гибель людей (ч. 2 ст. 272 УК Украины).



«Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии», — добавили в прокуратуре.