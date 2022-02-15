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Боевики трижды с начала дня обстреляли украинские позиции на Донбассе

15 февраля 2022, 18:12

Боевики трижды с начала дня обстреляли украинские позиции на Донбассе

С начала дня во вторник боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В сторону Катериновки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

В направлении Лобачево боевики совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от поселка Ореховое позиции украинских военных обстреливали с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет», — уточнили в штабе.

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