Боевики трижды с начала дня обстреляли украинские позиции на Донбассе

С начала дня во вторник боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В сторону Катериновки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.
В направлении Лобачево боевики совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от поселка Ореховое позиции украинских военных обстреливали с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет», — уточнили в штабе.
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