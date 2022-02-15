Авиаперевозчик Bees Airline отзывает самолеты из Украины

Лизинговые компании, которые предоставляют самолеты в аренду, потребовали от украинской авиакомпании Bees Airline перебазировать все самолеты за пределы Украины. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



14 февраля компания перегнала один самолет в Монпелье (Франция), а 15-16 февраля должна будет перебазировать все остальные.



«По информации от лизингодателя, данные требования являются временными и вынужденными. Все самолеты будут возвращены при условии деэскалации ситуации, связанной с военными рисками», — говорится в заявлении Bees Airline.



Там также обратились к пассажирам с просьбой отнестись к возможным задержкам и изменениям в расписании рейсов с пониманием. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, авиаперевозчик выполняет авиарейсы из международных аэропортов: «Киев», «Борисполь», «Львов» и «Одесса».

Ранее украинский лоукостер SkyUp возобновил продажу билетов на все рейсы и даты по результатам переговоров со страховщиками. Тем временем авиакомпания «Международные авиалинии Украины» по требованию лизингодателей отзывает часть самолетов из Украины в связи с прекращением страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве страны.