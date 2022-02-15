Резников примет участие в заседании министров обороны НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие в заседании с министрами обороны стран-членов НАТО в четверг, 17 февраля. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс-Украина».



«Я с нетерпением ожидаю встречи с министром обороны Украины вместе с министром обороны Грузии. Они встретятся со всеми 30 союзниками по НАТО в четверг. Это — еще один признак очень тесного и высоко ценимого партнерства, которое у нас есть с Украиной, и сильной поддержки, которую союзники предоставляют Украине», — сказал Столтенберг во вторник в Брюсселе на пресс-конференции.



По информации, которой располагает агентство, такое участие пройдет в видеоформате.



По словам Столтенберга, ожидается, что на заседании министры «в очередной раз выразят свою политическую поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности».



В ходе встречи будут обсуждаться такие вопросы, предоставление Альянсом поддержки в плане построения украинских возможностей, институций в сфере безопасности и обороны.



«Во время заседания мы также будем обсуждать политическую и практическую поддержку. Также, я думаю, что это будет возможность для всех нас обсудить, или есть признаки того, что все движется в правильном направлении, или есть продолжение наращивания военного присутствия в Украине и вокруг нее», — детализировал ожидания Столтенберг.