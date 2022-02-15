Три экс-президента Украины обратились к подписантам Будапештского меморандума

Три первых президента Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко призвали страны-подписанты Будапештского меморандума предоставить Украине гарантии безопасности на фоне угрозы российского вторжения.



В обращении, опубликованном в Facebook, в частности, говорится, что пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность.



«Предоставление гарантий безопасности (а именно эти слова были названы Будапештским меморандумом, под которым поставили свои подписи супердержавы) стало условием добровольного отказа Украины от ее ракетно-ядерного потенциала. В то время он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР. Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" (мы были благодарны за то, что к меморандуму присоединился Китай) разве что как издевательство», — подчеркивают экс-президенты.



Они отметили, что еще в 2014 году Россия разрушила территориальную целостность Украины, оккупировав Крым и часть Донбасса, и сегодня с трех сторон в Украину направлена угроза дальнейшего военного вторжения.



«Мы оказались перед перспективой экономической блокады — энергетической с севера, морской с юга. Между тем, недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована как один из пунктов Будапештского меморандума», — говорится в обращении.



Бывшие президенты подчеркивают, что сейчас в ответ на такие действия от участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость Украина должна рассчитывать, «мы слышим только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно скорее».



«Сегодня — решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым. Что сила — не только в возможности угрожать тем, кто слабее, но и в умении держать свое слово. Так докажите свою подлинную силу. Реально, действительно помогите тем, кто вам когда-нибудь поверил. Сделайте, наконец, те шаги, которые способны остановить агрессора, а не подкрепить его веру в безнаказанность. Скажите, наконец, те слова, которые заставят его задуматься, а не насмешливо улыбаться», — сказано в обращении.



Три бывших главы государства считают, что если сегодня Украина проиграет, «никаких Будапештских меморандумов больше не будет».



«Глядя на наш опыт, ни одна страна, которая может получить ядерное оружие, ни при каких обстоятельствах от нее уже не откажется. Поэтому на кону сейчас не только судьба Украины и ваш мировой авторитет. На кону будущее безопасности всего мира», — резюмировали авторы обращения.