Лидеры Советы Европы сделали совместное заявление по Украине

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович Бурич, президент Парламентской ассамблеи СЕ Тини Кокс и председатель Комитета министров СЕ, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо сделали совместное заявление по Украине. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы крайне обеспокоены высокой напряженностью вокруг Украины. Мы встревожены перспективой крупного конфликта на нашем континенте между нашими государствами-членами. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — сказано в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой СЕ.



В связи с этим лидеры СЕ призвали заинтересованные государства-члены «удвоить свои усилия во избежание дальнейшего обострения ситуации и возможного вооруженного конфликта». «Мы призываем к немедленной деэскалации риторики и действий и к стремлению к диалогу», — говорится в заявлении.



При этом они подчеркнули, что этот диалог «должен основываться на принципах, закрепленных в Уставе Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, которые все государства-члены Совета Европы обязаны уважать, соблюдать и выполнять».