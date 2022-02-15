Байден выступит с обращением по ситуации вокруг Украины

Сегодня президент США Джо Байден выступит с обращением по поводу ситуации вокруг Украины в 22:30 по киевскому времени, передает CNN.



«Президент Джо Байден представит обновленную информацию о текущей ситуации в Украине сегодня в 15:30 по восточному времени», — сообщает издание.



В Белом доме сказали, что Байден «выступит с краткими комментариями» по ситуации между Украиной и Россией.



«Он повторит, что Соединенные Штаты остаются открытыми для дипломатии на высоком уровне в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, опираясь на многочисленные дипломатические возможности, которые мы, наши союзники и партнеры предлагали России в последние месяцы. Соединенные Штаты продолжают верить в дипломатию. и деэскалация — лучший путь вперед, но они готовы к любому сценарию», — заявили в Белом доме.



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в Твиттере, что в предстоящем выступлении президент Байден «предоставит обновленную информацию о событиях, связанных с Украиной, а не объявит о новой политике».



«Он расскажет о ситуации на местах, шагах, которые мы предприняли, о действиях, которые мы готовы предпринять, о том, что поставлено на карту для США и всего мира и как это может повлиять на нас», — уточнила Псаки.