Россия не попала в топ–3 импортеров: кому Донетчина продавала свою продукцию в 2021 году

Донецкая область заняла третье место по показателям экспорта в 2021 году после Киева и Днепропетровской области с показателем валютной выручки в 7,038 млрд долларов. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.



Валютные поступления от экспорта товаров предприятиями на подконтрольной властям территории Донетчины увеличились на 78,9% в сравнении с 2020 годом благодаря увеличению спроса во второй год пандемии и значительному повышению цен на черные металлы, которые обеспечили в регионе 84,0% выручки.



В 2 раза увеличился экспорт товаров на европейский рынок и составил 50,8% общего объема. Всего предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 121 страну мира.



На первом месте Италия (24,1% общего объема), что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. 93,5% валютной выручки от экспорта в эту страну обеспечено за счет черных металлов.



На второе место вышла Польша, поставки в эту страну увеличились в 3,2 раза (13,7% общего объема).



Экспортные поставки в Турцию выросли на 86,9% и вывели эту страну на третье место (13,0%) .



Поставки товаров в Российскую Федерацию, которая опустилась на четвертое место, в 2021 году составили 10,4% общего объема, что на 49,7% больше, чем в 2020 году.