Украина запросила НАТО о помощи на случай ЧС с гражданским населением

Украина обратилась к Североатлантическому альянсу с запросом о помощи в преодолении крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, которые могут затронуть гражданское население. Об этом сообщила во вторник пресс-служба альянса.



В сообщении отмечается, что Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера.



«В соответствии с необходимыми процедурами Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины», — говорится в сообщении пресс-службы НАТО.



Других подробностей касательно запроса в Альянсе не приводят.