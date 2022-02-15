Помощь НАТО, признание «Л-ДНР», возвращение Ахметова. Главное

Мы продолжаем сообщать об актуальных новостях Донбасса.

● Министерство обороны России объявило о возвращении военных в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт. НАТО не видит свидетельств деэскалации вокруг украинских границ. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости, быстро вернуть войска к границе.



● Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». Киев назвал это шагом к разрушению Минских договоренностей. Решение осудили США и Европейский Союз — канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что признание ОРДЛО станет политической катастрофой, а президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Путина не идти на такое решение. В МИД Украины заявили, что признание Россией самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности. Путин, комментируя обращение Госдумы РФ, заявил, что Москва должна «сделать все для решения проблем Донбасса», придерживаясь при этом букве Минских договоренностей.



● Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Киеве в понедельник пообещал ему подготовить законопроекты по статусу отдельных районов Донбасса, в том числе, предусматривающий изменение Конституции. Об этом Шольц заявил на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Москве.



● Олигарх Ринат Ахметов будет находиться в Мариуполе Донецкой области 16 февраля, в день, в который по сообщению ряда западных СМИ, может стать датой вторжения России в Украину.



● Израиль отказался продавать Украине систему противоракетной обороны «Железный купол», стремясь избежать участия в украинско-российском конфликте. Об этом сообщает израильская газета «Едиот Ахронот». Система противоракетной обороны «Железный купол» была разработана Израилем совместно с Пентагоном. Соглашение между двумя странами не позволяет продавать технологию третьим лицам без взаимного согласия.



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