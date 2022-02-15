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Шольц заявил после переговоров с Путиным, что войну можно предотвратить

15 февраля 2022, 21:37

Шольц заявил после переговоров с Путиным, что войну можно предотвратить

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что услышал то, что дает надежду на предотвращение войны. Об этом сообщил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Хебештрайт.

«После нескольких часов переговоров один на один с президентом России Путиным у канцлера Шольца появилось много такого, что дает ему надежду на то, что войну в Европе можно предотвратить», — написал он в Тwitter.

«Но ситуация остается очень напряженной», — добавил Хебештрайт.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 15 февраля провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Шольц заявил, что возможное признание Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей станет политической катастрофой, а также нарушением Минских договоренностей. 

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