Ахметов вернулся чартерным рейсом в Украину

Олигарх Ринат Ахметов вернулся в Украину вечером 15 февраля. Об этом сообщил руководитель департамента журналистских расследований «Украинской правды» Михаил Ткач.



Самолет с Ахметовым на борту приземлился в Запорожье.



Ранее в пресс-службе олигарха сообщили, что Ахметов будет находиться в Мариуполе Донецкой области 16 февраля, в день, в который по сообщению ряда западных СМИ, может стать датой вторжения России в Украину.

13 февраля издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что чартерный самолет Ахметова вылетел из Украины в направлении Цюриха (Швейцария). В целом в этот день, по данным УП, из Киева вылетело примерно 20 частных самолетов и чартеров. При этом, по словам источников, сам Ахметов покинул Украину еще 30 января.



14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к уехавшим олигархам и народным депутатам, призвал их вернуться и «достойно пройти тест на гражданина Украины».