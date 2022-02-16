«ЛНР» за сутки выявила 344 заболевших коронавирусом, семеро человек умерли

За минувшие сутки, 15 февраля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 344 новых случая заражения коронавирусом.



Выздоровели 240 пациентов, от осложнений семь ранее заболевших.



Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрировано 26 630 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 20 033 человека, а 3 239 человек умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.