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«ЛНР» за сутки выявила 344 заболевших коронавирусом, семеро человек умерли

16 февраля 2022, 08:57

«ЛНР» за сутки выявила 344 заболевших коронавирусом, семеро человек умерли

За минувшие сутки, 15 февраля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 344 новых случая заражения коронавирусом.

Выздоровели 240 пациентов, от осложнений семь ранее заболевших.

Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».

В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрировано 26 630 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 20 033 человека, а 3 239 человек умерли от осложнений.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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