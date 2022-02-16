Блинкен не исключает, что военная агрессия РФ может произойти на этой неделе

Дальнейшая агрессия России в отношении Украины возможна, «начиная с этой недели». Об этом в интервью France 24 заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, текст которого обнародован на сайте американского Госдепа.



«Начиная с этой недели акт агрессии со стороны России вполне возможен, если мы посмотрим на то, что происходит с развертыванием российских сил вокруг Украины», — сказал он.



«Люди должны понимать инструменты, которые россияне использовали в прошлом и используют до сих пор, включая провокации, чтобы оправдать вторжение, которое они запланировали заранее. Это то, на что они способны, и освещение, возможно, есть способом избежать этого», — подчеркнул Блинкен.



По его убеждению, у наращивания российских войск на границе с Украиной есть единственное объяснение — это очередной акт агрессии.



Также госсекретарь заявил, что российскую эскалацию необходимо рассматривать в контексте истории, в частности, 2014 года, которая связана с оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей.



«Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию в том, что она должна стать на дипломатический путь, путь диалога, чтобы урегулировать какие-либо разногласия мирным путем, но, если она будет продолжать агрессию, мы полностью готовы к этому», — сказал Блинкен, добавив, что это происходит в тесной координации со всеми европейскими союзниками и партнерами.

Президент США Джо Байден заявил в своем вчерашнем выступлении, что США «готовы ко всему, что бы ни случилось» по поводу российско-украинского кризиса.