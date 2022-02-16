Резников назвал ситуацию на границах Украины стабильной

Ситуация на границах Украины по состоянию на утро 16 февраля остается стабильной, ничего неожидаемого не происходит. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время специального телемарафона в День единения.

«Наша разведка все видит, мы на постоянной связи с партнерами, наши данные совпадают и наша страна готова к любым сценариям. Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередную сводку с цифрами и фактами, и они полностью соответствуют нашим прогнозам, и не содержат ничего неожиданного», — сказал Резников.



По его словам, основа обороны страны — это Вооруженные силы Украины. Если в 2021 году их численность составляла 250 000 человек, то с 1 января эта цифра выросла еще на 11 000.



«Хочу, чтобы все понимали: командование нашей армии составляют боевые генералы, усваивавшие военную науку не только по книгам, а непосредственно на фронте, прекрасно знающие, кто наш враг и как его остановить. Каждый из них смотрел в глаза смерти, терял боевых братьев. Поэтому это не только квалифицированные, но и очень ответственные командиры», — отметил глава Минобороны.

Ранее Резников заявил, что беспилотники «Байрактар», которые находятся на постоянном дежурстве, отслеживают размещение вооружений и живой силы в ОРДЛО.