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«Москва повышает ставки». В украинской делегации ТКГ прокомментировал обращение Госдумы к Путину

16 февраля 2022, 10:23

«Москва повышает ставки». В украинской делегации ТКГ прокомментировал обращение Госдумы к Путину

Государственная дума РФ не случайно именно на пике эскалации приняла решение направить президенту Владимиру Путину обращение о признании «независимыми» так называемых «Л-ДНР». Таким образом Кремль добивается повышения ставок на дипломатическом фронте. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

«Для того, чтобы Путин признал так называемые „ЛДНР“, голосование Госдумы не нужно, хватит его указа. Поэтому, если из этого делается шоу на главной политической сцене России, то оно рассчитано на конкретных зрителей. В данном случае, — тех же, которые наблюдают за скоплением российских войск на границе, перипетии с ультиматумами НАТО и США, кибератаки и другие источники напряженности, которую Путин официально поручил поддерживать своим дипломатам, на коллегии МИД РФ. Зрители эти: Киев, Запад и внутренняя аудитория», — отметил он.

Такое давление со стороны РФ может иметь несколько целей: в случае с Западом — получение гарантий того, что Украина в обозримой перспективе не вступит в НАТО, хоть и явно незакрепленных в любых документах, а с другой стороны — намерения Путина в этом плане растут.

«Сам факт того, что Москва начала повышать ставки в дипломатической игре говорит о том, что она уже не уверена в эффективности военного давления на Украину. То есть, военный запал, понемногу угасает: если и война, то чужими руками и локально на Донбассе. Поэтому, сегодняшнее решение Думы — это скорее политический демарш, чем изменение политики РФ относительно Донбасса», — считает Гармаш.

15 февраля Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». Киев назвал это шагом к разрушению Минских договоренностей.

Комментируя обращение Госдумы РФ Путин заявил, что Москва должна «сделать все для решения проблем Донбасса», придерживаясь при этом букве Минских договоренностей.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией «Л-ДНР» будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений.

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