На Донетчине за сутки выявили почти 1 800 новых случаев COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1 757 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений вследствие заболевания умерли еще 17 пациентов, а выздоровели 1 652.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 204 847 человек. Из них 175 571 пациент выздоровел, 5 480 — умерли.

По данным Минздрава, за вторник, 15 февраля, в Украине выявили 31 513 случаев заражения коронавирусом, что на 1 789 случай больше, чем днем ранее.