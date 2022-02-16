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На Донетчине за сутки выявили почти 1 800 новых случаев COVID-19

16 февраля 2022, 10:10

На Донетчине за сутки выявили почти 1 800 новых случаев COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1 757 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

От осложнений вследствие заболевания умерли еще 17 пациентов, а выздоровели 1 652.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 204 847 человек. Из них 175 571 пациент выздоровел, 5 480 — умерли.

По данным Минздрава, за вторник, 15 февраля, в Украине выявили 31 513 случаев заражения коронавирусом, что на 1 789 случай больше, чем днем ранее.

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