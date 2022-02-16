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Глава МВД предупредил, что силовики жестко пресекут любые проявления сепаратизма

16 февраля 2022, 10:27

Глава МВД предупредил, что силовики жестко пресекут любые проявления сепаратизма

Cиловики не допустят никаких проявлений сепаратизма, при попытке захвата административных зданий МВД будет реагировать мгновенно. Об этом во время специального телемарафона в День единения заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Мы отработали все возможные сценарии захвата админзданий, отделений полиции. Необходимые решения будут приниматься быстро. Мы не допустим никаких сепаратистских проявлений. Если кто -то подумает захватить админздание — реакция будет мгновенной. Кто бы это ни был, новый «гиркин» или новая «штепа», — отметил он.

Ранее Монастырский обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствие и верить армии, пообещав жесткое реагирование на попытки по дестабилизации ситуации в стране.

В видеообращении он заявил, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины.

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