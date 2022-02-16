СБУ задержала на линии соприкосновения разведчика «ДНР»

Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области участника незаконных вооруженных формирований «ДНР», пытавшегося скрытно пересечь линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Установлено, что он является уроженцем Мирнограда Донецкой области и входил в состав группировок боевиков «Оплот» и «Восток».

Как разведчик он собирал данные о позициях и перемещениях подразделений ВСУ на территории региона, говорится в сообщении.



Из-за конфликта с вожаками террористов и угрозами физической ликвидации он пытался проникнуть на контролируемую правительством территорию Украины.

Задержанному объявлено о подозрении по части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Также принимаются меры по проверке информации о его причастности к деятельности российских спецслужб, отметили в СБУ.