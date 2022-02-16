В Краматорске провели флешмоб по случаю Дня единения

День единения в Краматорске. Фото: ДонОГА

В Краматорске Донецкой области сегодня, 16 февраля, прошел флешмоб по случаю Дня единения.



В мероприятии приняли участие глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, заместитель командующего штабом операции Объединенных сил Богдан Бондарь, работники ОГА, краматорские городские чиновники, военнослужащие, работники правоохранительных органов, студенты, жители Краматорска и представители общественных организаций.



Во время акции состоялось поднятие флага Украины, присутствующие спели гимн и скандировали патриотические лозунги.



«Уже восемь лет идет российская агрессия против Украины. РФ напала на нас, считая нас разделенными и беззащитными. Но даже в самые трудные времена мы обнаружили чудеса единства — и выстояли. Так же в единстве мы стоим и сейчас. В любой момент Россия может поднять ставки в войне. Но она на это никогда не решится, если будет видеть наше единство. Единство украинцев от границы к границе. Единство цивилизованного мира от океана к океану», — заявил глава ДонОГА Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что «сегодня мы имеем мощную, как никогда, армию и упорную, как никогда, поддержку союзников».



«И именно благодаря этому Россия не осмелилась пойти в наступление, как планировала. Единство стало нашим спасением в 2014 году, оно же стало предохранителем сейчас. В день, когда нам предсказывали хуже всего, мы гордо стоим с украинскими флагами в украинской Донетчине. И будем так стоять всегда!» — резюмировал Кириленко.

Президент Владимир Зеленский своим указом объявил 16 февраля 2022 года Днем единения украинцев. Решения было принято на фоне опасений западных лидеров и публикаций СМИ о том, что 16 февраля состоится вторжение России в Украину.