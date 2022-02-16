На Луганщине за сутки выявили 738 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 738 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще восемь больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровели 545 человек, умерли от осложнений заболевания 8 человек — два 62-летних мужчины и 59-летняя женщина из Лисичанска, 77-летняя и 87-летняя женщины из Северодонецка, 79-летний мужчина из Беловодского района, 73-летний мужчина из Кременского района, 97-летняя женщина из Троицкого.



За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 75 416 жителей области. Из них выздоровели — 61 182 человека, умерли — 2 341 пациент.



В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1 317 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 61,7 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за вторник, 15 февраля, в Украине выявили 31 513 случаев заражения коронавирусом, что на 1 789 случай больше, чем днем ранее.