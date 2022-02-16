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Тысяча за вакцинацию: Украинцы старше 60 лет могут заплатить за газ

16 февраля 2022, 12:41

Тысяча за вакцинацию: Украинцы старше 60 лет могут заплатить за газ

Счет за газ можно оплатить средствами, которые были начислены на карту «єПідтримка». Причем воспользоваться услугой можно как оффлайн, так и онлайн. Об этом сообщает на пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».

Оплата онлайн осуществляется при помощи приложений:

  • в личном кабинете на my.gas.ua;
  • в чате GASUA у Viber и Telegram;
  • через сайты и мобильные приложения банков;
  • с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Кроме того, оплату можно совершить через платежные терминалы самообслуживания в любом месте.

В компании напомнили, что оплатить коммунальные услуги по программе «єПідтримка» могут граждане в возрасте от 60 лет, получившие две дозы прививки от COVID-19.

Украинцы старше 60 лет с этой недели могут потратить 1 000 гривен с карты «єПідтримка» на оплату жилищно-коммунальных услуг. С сегодняшнего дня это можно сделать онлайн через приложение «Приват24» государственного Приватбанка.

С 19 декабря полностью привитые граждане Украины могут получить 1 000 гривен.

Украинцам, которые сделают третью — бустерную — дозу прививки от коронавируса, перечислят еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».

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Нафтогаз Украины
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Вакцинация оплата коммунальных услуг коронавирус єПідтримка оплата за газ

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