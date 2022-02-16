Тысяча за вакцинацию: Украинцы старше 60 лет могут заплатить за газ

Счет за газ можно оплатить средствами, которые были начислены на карту «єПідтримка». Причем воспользоваться услугой можно как оффлайн, так и онлайн. Об этом сообщает на пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».



Оплата онлайн осуществляется при помощи приложений:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA у Viber и Telegram;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Кроме того, оплату можно совершить через платежные терминалы самообслуживания в любом месте.



В компании напомнили, что оплатить коммунальные услуги по программе «єПідтримка» могут граждане в возрасте от 60 лет, получившие две дозы прививки от COVID-19.

Украинцы старше 60 лет с этой недели могут потратить 1 000 гривен с карты «єПідтримка» на оплату жилищно-коммунальных услуг. С сегодняшнего дня это можно сделать онлайн через приложение «Приват24» государственного Приватбанка.

С 19 декабря полностью привитые граждане Украины могут получить 1 000 гривен.



Украинцам, которые сделают третью — бустерную — дозу прививки от коронавируса, перечислят еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».